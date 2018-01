Mulher conta que há 30 anos foi vítima de médico acusado de abuso sexual em Goiânia

Uma mulher, de 51 anos, que prefere não se identificar, diz que em 1987 foi vítima do médico Joaquim de Sousa Lima Neto, preso preventivamente na última terça-feira (23) por suspeita de violência sexual mediante fraude. Na época, ela estava grávida de seu primeiro filho e fazia acompanhamento de pré-natal com o atual acusado.

A vítima conta que, em sua primeira consulta, o médico tocou seus órgãos sexuais e ao ser questionado teria dito que era para estimular o parto. Após uma segunda consulta com o mesmo comportamento estranho do médico, a vítima relatou o episódio para o seu esposo, que passou a acompanhá-la em todo o restante do pré-natal.

“Eu era muito inexperiente, nunca tinha ido no ginecologista, era meu primeiro filho”, relata a vítima, que diz não ter denunciado o abuso porque ela e o marido não sabiam que podiam procurar a polícia em um caso como esse. “Eu fiquei com muita vergonha. Nunca contei isso para ninguém, nem para a minha família, o único que sabia era meu marido.”

A mulher disse que não pretende procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que está investigando o médico, porque o caso é antigo e acredita que já há denúncias formalizadas o suficiente. “Acho que ele vai pagar por tudo que ele fez. Só desejo que ele pague e que nenhuma mulher mais caia nas mãos dele.”