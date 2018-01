Mulher cai em golpe da casa própria em Goiânia

O caso de uma mulher que pagou para conseguir um contrato de casa popular construída com recursos estaduais foi parar na polícia. Ela foi atraída pela facilidade e bom preço ofertado por um homem que “vendia” casas no Residencial Nelson Mandela. Ela disse à polícia que chegou a ir à casa do homem e assinar um documento, que foi apresentado como contrato de compra da casa, mas a Agência Goiana de Habitação (Agehab) informou que não existe a possibilidade de transferência de titularidade dessas moradias.

A vítima informou que o “contrato” a permitiria se mudar no último domingo (29), mas descobriu que seria um golpe quando entrou em contato com a assistente social da região para tentar uma vaga para os filhos em uma escola do bairro. Ao perceber que o procedimento não era o habitual, sugeriu que a mulher procurasse a Agehab, que informou que não existia a possibilidade desse tipo de transação. A Agência afirmou que o documento se tratava apenas uma ficha de inscrição e não garante a moradia. Outras quatro mulheres também foram vítimas do estelionatário.

O caso foi registrado na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Derccap). As mulheres pagaram cerca de R$ 1 mil cada uma pelo “contrato” e agora a Polícia Civil busca identificar o homem. A tentativa de transferência de titularidade trata-se de golpe e enseja investigação policial e abertura de processo criminal por estelionato, segundo nota da Agehab.

Nota

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) fez um alerta após ser informada desses casos. A nota alerta a população de que não existe a possibilidade de transferência de titularidade de moradia construída com recursos estaduais. A Agência informa que a única forma de ser contemplado com moradia é por meio do processo seletivo. A Agehab orienta as famílias, em caso de dúvidas ou denúncias, a recorrer à Ouvidoria da Agência, telefone 62-3096-5049, e também ao Ministério Público Federal.

A nota diz que "o Processo Seletivo para moradias construídas pela Agehab conta com ampla divulgação e inscrições pela internet feitas diretamente no site da Agência e agências do Vapt Vupt. Os inscritos habilitados, que se enquadram nas regras do programa habitacional de interesse social – publicadas em Edital – participam de sorteio público, com cópia da gravação de todos os procedimentos do sorteio (100% auditável) enviada ao Ministério Público Federal. Também é sorteado o cadastro de reserva para ocupar as vagas de possíveis desistentes ou desclassificados, de acordo com a ordem de sorteio."

A orientação ainda especifica que "as listas dos sorteados são publicadas no Diário Oficial do Estado e no site da Agehab, ficando disponíveis para consulta e acompanhamento. Agehab esclarece ainda que as moradias que contam com subsídios do Estado não podem ser vendidas, alugadas ou cedidas durante a vigência do contrato de financiamento. Os beneficiários assinam contrato com esta cláusula restritiva."