Uma mulher foi presa com 25 quilos de maconha na tarde desta segunda-feira (12) no setor Aeroviário, em Goiânia. A Polícia Militar (PM) recebeu uma denuncia detalhando que a suspeita estaria com uma mala cheia de entorpecentes em um ônibus.

Quando os policiais fizeram a abordagem no bagageiro do veículo encontram a mala da suspeita com 35 tabletes de maconha dentro. A mulher foi encaminhada para a Central de Flagrantes.