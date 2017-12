Mulher é presa após atropelar motociclista e chamar a vítima de 'pretinho pobre'

Uma mulher de 31 anos foi presa na terça-feira (19), após atropelar um motoqueiro, avançar o sinal vermelho e fugir pela W3 Sul, em Brasília (DF).

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi encontrada em um estacionamento no mesmo bairro, completamente transtornada, e ainda danificou a viatura e chutou o rosto de um dos policiais. Quando encontrou com a vítima, agrediu verbalmente o motoqueiro: “Pretinho pobre e do Maranhão, tem que se fu…”.

Aos policiais, a mulher disse que ingeriu bebida alcoólica, mas não quis fazer o teste do bafômetro. Ela foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), e depois levada para o Instituto Médico Legal (IML), onde fez exames, que deram negativos para embriaguez.

Na delegacia, a mulher continuou desacatando os militares e falou que poderia prejudicá-los, já que é parente de gente importante.

A polícia informou que ela foi autuada por lesão corporal, dano ao bem público, desacato, desobediência e injúria racial. A mulher está no sistema carcerário.