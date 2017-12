Mulher é picada por cobra na garagem de casa e sangra pelos poros e unhas

Katiane Maria Neves Anjos, de 25 anos, foi picada por uma jararaca na garagem de sua casa em Primavera do Leste, Mato Grosso, no dia 24 de dezembro. Desde então, ela está internada na UTI de Rondonópolis, para onde teve que ser transferida após não ter soro antiofídico na unidade de saúde da cidade onde mora.

Por causa do veneno, a vítima sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, de acordo com seu marido, Dionízio Alves, teve reações estranhas. “Saía sangue pelos poros e unhas dela”, contou.

Após levar a mulher para o hospital de Primavera do Leste juntamente com a cobra já morta, eles descobriram que a unidade não contava com o medicamento adequado para aquele caso. No mesmo dia, um rapaz também teria dado entrada no hospital picado por cobra. “A médica brincou dizendo que ia dar férias às cobras porque não tinha mais remédio para tanta gente picada”, lembrou Dionízio.

Katiane foi levada para Rondonópolis, onde foi submetida a uma cirurgia para a contenção de uma hemorragia na cabeça. De acordo com o Metrópoles, a Secretaria Estadual de Saúde esclareceu que desde 2014 o Ministério da Saúde reduziu a quantidade do soro antiofídico em todo o país, devido a problemas quanto à produção do antídoto.