Mulher é morta enquanto conversava com amigos na porta de casa em Goiânia

Uma mulher de 36 anos foi morta durante uma suposta tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (11), na Rua Carlos Gomes, no Parque Anhanguera, em Goiânia.

Informações preliminares dão conta de que a vítima, Débora Regina Garcia Canuto, conversava com cinco amigos na porta da casa de um deles quando dois homens se aproximaram.

O grupo teria se assustado e no momento que tentava entrar no imóvel a vítima foi baleada no abdômen por um dos autores.

Débora não resistiu ao ferimento e morreu. A dupla suspeita fugiu e ainda não foi presa.

A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) está no local para perícia criminal.