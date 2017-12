Mulher é flagrada transportando 22 tabletes de maconha em ônibus

Uma mulher de 26 anos foi flagrada transportando 22 tabletes de maconha dentro de um ônibus na GO-206, em Cachoeira Alta, na Região Sul do Estado. O veículo saiu de Campo Grande (MT) com destino a Goiânia (GO).

Aos policiais, a mulher contou que o entorpecente seria levado para a cidade de Vitória do Mearim, no Maranhão. No entanto, ela não informou quando receberia pelo transporte da droga. A suspeita não possuía passagens pela polícia.

A mulher e os tabletes foram encaminhados para a Delegacia de Quirinópolis.