Mulher é encontrada morta em apartamento do namorado na Vila Alpes, em Goiânia

Atualizada às 18h55

Uma mulher foi encontrada morta em um apartamento da Vila Alpes, na região sudoeste de Goiânia, nesta sexta-feira. Giselle Evangelista, de 39 anos, era funcionária do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e no local encontraram a mulher deitada na cama com uma toalha no pescoço e um travesseiro no rosto. A suspeita inicial é que ela tenha sido morta por asfixia, mas a confirmação se dará depois de laudos técnicos.

Vizinhos relataram para as autoridades policiais que ouviram uma discussão dentro do apartamento nesta madrugada, por volta das 3 horas, mas ninguém acionou a PM. Na manhã de hoje, depois de não conseguirem contato com a mulher, familiares foram até a casa do namorado. Depois de informados sobre a briga, arrombaram a porta e a encontraram morta.

O namorado da vítima, de 37 anos, não estava no local do crime quando a família chegou e agora a Polícia Civil investiga seu paradeiro. A mulher morta é prima de um delegado da Polícia Civil de Goiás.