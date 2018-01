Mudas de Ipês-brancos são furtadas do canteiro central no acesso ao Oscar Niemeyer

Cerca de 15 mudas de Ipês-brancos foram furtados do canteiro central de acesso ao estacionamento do Centro Cultural Oscar Niemeyer, no Setor Fazenda Gameleira, em Goiânia. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, no local, foram plantadas cerca de 90 mudas desta espécie.

A prefeitura informou que quando os funcionários que fazem a manutenção dos espaços chegaram para trabalhar, se depararam também com dois pés de Ipês quebrados, o que ocasionou a morte das plantas.

Como o ponto é de pouca movimentação, facilita a ação dos vândalos. Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia, ações deste teor são costumeiras. Outras regiões também sofrem com este tipo de ato, como as Avenidas Goiás, no Centro; Av. 136 e a Rua 90, com Americano do Brasil, no setor Marista.

“Após todo cuidado de nossos servidores em fazer o plantio e manutenção, temos que voltar aos pontos vandalizados e fazer a reposição das espécies furtadas, demandando trabalho dobrado. Falta consciência por parte do munícipe em preservar sua cidade, respeitando os espaços públicos como um bem de todos”, disse o presidente Denes Pereira.