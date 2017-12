Mudanças no trânsito na região da 44 causa pontos de lentidão em Goiânia

O primeiro dia das mudanças no trânsito na região comercial da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, registrou pontos de lentidão na manhã desta quarta-feira (13). Entre as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) para evitar os grandes congestionamentos registrados no último fim de semana está o bloqueio do acesso, pela Marginal Botafogo, a partir de hoje até o fim do ano.

Quem trafega na Marginal Botafogo, no sentido Centro-rodoviária, assim que passa por baixo da Avenida Independência não pode mais fazer a conversão a esquerda para a Rua 67-A e precisa dirigir até a saída localizada à direita, que dá acesso à Rua 301, no sentido Nova Vila. Por volta das 9h30, uma fila de carros se formou no no local. Esse caminho também leva a Rodoviária, mas os motoristas encontram um congestionamento no trecho.

A reportagem de O POPULAR constatou um fluxo maior de veículos na Rua 220 esquina com a Avenida Independência, sentido Praça do Crimeia. Dois agentes da SMT auxiliam os motoristas neste ponto. Outros dois estão na Marginal Botafogo.

Motoristas de carros e ônibus do transporte coletivo, ouvidos pela reportagem, reclamam que com a alteração do percurso o horário das 7h da manhã será o mais complicado.