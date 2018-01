Mudanças impactam atendimento no Crer

As mudanças no agendamento de exames também impactaram o atendimento a usuários do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer). À unidade, também foi disponibilizado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um funcionário da pasta, que marca os exames por meio do novo software. Sem saber da mudança, Antônio Silas Gomes Rabel...