Mudança de versão sobre morte no Eixão

A morte do borracheiro Lucas Pereira Neves, de 24 anos, baleado durante um suposto confronto com torcedores do Vila Nova no último sábado (3), teve mudança de versão e será investigada pela Polícia Civil. Após a informação inicial, dada por membros da Guarda Civil Metropolitana (GCM), com base em testemunhas, de que Lucas, torcedor do Goiás, teria sido atingido por ap...