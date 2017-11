MPF apura violações a direitos fundamentais com a implantação do Escola sem Partido em Jataí

O Ministério Público Federal (MPF) em Rio Verde, no Sul goiano, instaurou na última terça-feira (28) um inquérito civil para apurar violações a direitos fundamentais após a aprovação de uma Lei municipal que institui em Jataí o programa Escola sem Partido.

Segundo o procurador da República Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros, responsável por abrir o inquérito, a atuação dos municípios na edição de leis sobre diretrizes da educação viola o princípio do pacto federativo, pois cabe ao Estado brasileiro o estabelecimento das matrizes escolares.

De acordo com o MPF-GO, a lei requer a vedação da adoção de qualquer política de ensino nas escolas que faça referência à "ideologia de gênero" e à transmissão de quaisquer conteúdos que possam estar em desacordo com as convicções morais e religiosas dos pais. Isso viola, conforme o órgão, os direitos fundamentais à educação, liberdade de ensino e o direito da criança, do adolescente e do jovem de ser colocado a salvo de toda forma de discriminação e violência, todos estabelecidos na Constituição Federal.

A Prefeitura de Jataí, também no Sul de Goiás, e Câmara de Vereadores da cidade devem receber um ofício do MPF para o repasse de informações acerca das medidas administrativas que serão tomadas em virtude da lei.