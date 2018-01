MP vai apurar contrato de manutenção dos brinquedos do Parque Mutirama, em Goiânia

A situação do contrato firmando entre a Prefeitura de Goiânia e a empresa Autorama Soluções para Automóveis para a manutenção corretiva e preventiva dos brinquedos do Parque Mutirama será investigado pelo Ministério Público em um inquérito. Acidente em equipamento deixou oito crianças e três adultos feridos em 26 de julho do ano passado.

O contrato, assinado em 2015 e considerado irregular pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) era para manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, bem como o fornecimento de materiais, peças de reposição e serviços auxiliares. O órgão fiscalizador aponta a falta de composição do custo do objeto licitado e de pesquisa de preço, superestimativa de preço no termo de referência e comprometimento da ampla concorrência