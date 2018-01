MP investiga omissão da SMS na aquisição de insumos odontológicos em Goiânia

Um inquérito civil público foi instaurado nesta terça-feira (9) para apurar a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia na ausência de insumos para os serviços odontológicos prestados pela rede pública na capital. A denúncia é de que os atendimentos estariam paralisados há mais de um ano em decorrência da falta de materiais básicos, como curativos e medicamentos anestésicos, cuja compra já havia sido autorizada a partir de três Pregões Eletrônicos homologados pela própria SMS, em 2017.

A partir disso, será investigada a possibilidade de omissão do poder público municipal na ausência dos insumos, assim como a destinação dos recursos autorizados por meio dos pregões, que, apesar de autorizados, não foram destinados à compra de materiais, conforme explica a promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, do Ministério Público de Goiás.

"Não havia mais entraves burocráticos para a aquisição dos insumos. Mesmo se houvesse, a dispensa da licitação poderia ter sido solicitada, alegando uma situação emergencial, devido ao caos no atendimento odontológico na capital. Isso também não foi feito", disse a promotora ao POPULAR.

Com a instauração do inquérito, o Ministério Público determinou, também, que a SMS encaminhe os documentos e os contratos relacionados aos pregões e dados e relatórios dos atendimentos e tratamentos odontológicos prestados pela rede municipal no ano passado. Documentos obtidos pela Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Saúde na Câmara Municipal também foram solicitados.