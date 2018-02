MP-GO propõe ação contra licitação para escolha de empresa para fabricação de placas em Goiás

Depois de o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) ter recomendado a suspensão de licitação, o pleno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) ter referendado a suspensão, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) propôs, na última sexta-feira (2/2), ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra a Lei Estadual nº 18.983/2015, que concede a particulares, mediante licitação, o serviço público de fabricação, emplacamento e lacração de placas identificadores de veículos.

O procurador-geral de Justiça, Benedito Torres Neto aponta que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) tratou como serviço público a atividade de fabricação, emplacamento e lacração de placas de veículos automotores. Diz que isso contraria princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. “Pode-se afirmar que a lei estadual que regula a matéria e cuja competência é privativa do legislador federal viola o princípio federativo, uma vez que desrespeita a repartição de competências prevista na Constituição Federal”, sustentou.

A iniciativa trata do tipo melhor técnica e menor preço, no regime de concessão por um período de 30 anos, para contratação de empresa especializada nos serviços de fabricação, emplacamento e lacração de placas identificadoras de veículos. A estimativa do Detran-GO é de que 1,839 milhão de veículos ainda circulam com o modelo antigo de emplacamento. Outros 1,646 milhão não vão precisar porque já portam a placa remodelada em 2014, que não precisará ser substituída.

O procurador-geral destaca na ADI que a lei incompatível com os textos constitucionais federal e estadual, uma vez que viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Diz que, por não se tratar de serviço público, a atividade de fabricação de placas não pode ser concedida por licitação. Benedito Torres acrescenta que, se devidamente credenciado pelo Denatran e cumpridos os requisitos preestabelecidos na Resolução nº 510, qualquer interessado poderá atuar na atividade de fabricação de placas de veículos automotores.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Detran-GO, mas o órgão não vai se posicionar sobre o assunto nesse momento.