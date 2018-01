MP-GO pede interdição de presídio em Formosa por situação precária

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) requereu à Justiça nesta segunda-feira, 22, o fechamento e demolição do presídio de Formosa, cidade goiana do Entorno de Brasília (DF), e a transferências dos presos para a nova unidade prisional que foi construída na cidade. O pedido é do promotor de Justiça Douglas Chegury da 5ª Promotoria de Formosa.

A prisão denunciada, que fica na área urbana do município e tem apenas 50 vagas, possui hoje um total de 206 detentos, sendo que 123 em regime fechado e 83 no semiaberto. Ou seja, a cadeia tem uma superlotação de 412%. Formosa tem uma outra unidade prisional, a Casa de Prisão Provisória, que recebe detentos que ainda não foram julgados.

O novo presídio de Formosa, para onde o MP-GO quer levar os novos presos, terá 300 vagas e começou a ser construído em 2013. A previsão da Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) é que ele seja inaugurado ainda este mês. Reportagem do POPULAR revelou no último dia 7 que as obras dessa nova unidade prisional ficaram 371 dias paradas.

Procurada pela reportagem, a DGAP confirmou que a nova unidade já está concluída e deve ser inaugurada em breve. Sobre o pedido de interdição do MP-GO, disse não ter sido notificada.

Motivação

O pedido de interdição do MP-GO acontece após inspeção no presídio de Formosa no dia 18 deste mês, quando foi constatado uma situação de grave precariedade. Segundo o texto do pedido de interdição do promotor Douglas Chegury, as celas da unidade prisional não possuem iluminação e sua parte elétrica e hidráulica estão comprometidas.

Além disso, o promotor aponta para a falta de locais de visita íntima e para a má qualidade da alimentação servida no local, que rotineiramente seria servida “azeda”. Também é citado no documento a falta de higiene, de atendimento médico e odontológico e de servidores.

Todos esses problemas contribuem, segundo Chegury, para o aumento do “clima de revolta e indignação e violência dos presos”.

“Os presos que cumprem pena no estabelecimento não foram privados apenas de sua liberdade, mas principalmente da dignidade da pessoa humana (...), tornando a situação de degradação humana existente similar aos calabouços e masmorras da idade medieval”, diz trecho do pedido de interdição.