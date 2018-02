MP-GO apresenta recurso contra decisão da Justiça

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) entrou com embargos de declaração com efeitos infrigentes no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) sobre a medida cautelar da Corte Especial do TJ-GO, que suspendeu os efeitos da Lei 10.105/2017, que previa o reajuste do IPTU apenas com a inflação do ano anterior. Com a decisão da Corte, a Prefeitura retomou a aplicação de deflatores no IPTU neste ano . O procurador-geral de Justiça, Benedito Torres Neto, pede que seja anulada a decisão da Corte Especial do tribunal. Ele entendeu que o acórdão foi omisso em dois aspectos, sendo um deles não ouvir o posicionamento do MP-GO sobre o assunto. Com o pedido, a decisão da Corte Especial fica suspensa, voltando a valer a lei

O outro ponto questionado é que a Ação Direta de Inconstitucionalidade, usada para questionar desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, não seria a ação adequada para tratar o assunto. A lei aprovada pela Câmara Municipal de Goiânia limita o reajuste à correção da inflação. O prefeito Iris Rezende ingressou com ADI para suspender os efeitos da lei e permitir reajustes acima da inflação.

Em 24 de janeiro, o TJ-GO manteve decisão que suspendeu a eficácia da lei municipal nº 10.105, que determina que os valores fixados na planta de valores de imóveis de Goiânia, para cálculo do IPTU em 2018, fossem os mesmos fixados para o ano de 2017, com reposição inflacionária. Isso impediu que a Prefeitura aplicasse cálculo conforme o que estava previsto anteriormente.

Benedito Torres diz no questionamento que o TJ-GO decidiu sobre o assunto sem ouvi-lo, enquanto procurador-geral e isso teria gerado prejuízo à causa. No recurso ele também ressalta que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe ação direta de inconstitucionalidade quando se pretende tutelar uma lei inferior à Constituição do Estado, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, Benedito Torres conclui que a ação direta, no caso, é manifestamente improcedente.