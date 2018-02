MP-GO aponta sistema prisional como prioridade

Em Goiânia ontem para o lançamento do Plano Geral de Atuação (PGA) do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para o biênio 2018-2019, as goianas Raquel Dodge, procuradora-geral da República, e Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), elogiaram a decisão da instituição de eleger como tema central do planejamento de trabalho de procuradores e...