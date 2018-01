MP diverge da polícia e denuncia dois policias por morte de refém em Senador Canedo

Os policias militares Gilmar Alves dos Santos e Paulo Márcio Tavares foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás (MP), nesta quinta-feira (4), por homicídio qualificado pela morte do auxiliar de produção Tiago Messias Ribeiro, de 31 anos, em Senador Canedo. Ele era feito refém por um adolescente quando os dois foram assassinados pela polícia. Imagens de câmeras de segurança mostraram os militares modificando a cena do crime, arrastando os corpos das vítimas e disparando mesmo após as mortes. O MP também solicitou que a prisão dos policiais seja convertida de temporária para preventiva.

A conduta diverge do inquérito realizado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), de Senador Canedo, cuja conclusão foi apresentada na quarta-feira (3) pelo delegado Matheus Noleto. No documento, Márcio Tavares foi indiciado por homicídio com dolo eventual, por ter assumido o risco de matar. Já Gilmar, foi indiciado por fraude processual.

O processo movido pelo Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial do MP relata que uma equipe da Polícia Militar (PM), formada por quatro pessoas, foi comunicada de um roubo de um veículo, no dia 25 de novembro, no qual o adolescente Marco Antônio, que estava armado, tinha feito uma vítima de refém, Tiago, e que ela estava dirigindo o carro na fuga.

Conforme a denúncia do MP, mesmo depois da completa parada do veículo e sem qualquer reação ou possibilidade de defesa das vítimas, os dois policiais continuaram a atirar, “o que pode ser verificado, inclusive, por imagens do circuito de monitoramento do posto onde ocorreu o crime”.

Consta nos autos ainda que após as mortes, Gilmar arrastou um dos corpos para fora do veículo e entrou no carro pelo lado do passageiro atirando seis vezes em direção ao para-brisas com a arma que estava dentro do carro.

Ainda segundo o órgão, ao registrar a ocorrência os policiais inseriram informações falsas no documento, narrando que a equipe foi recebida a balas e omitiram informações importantes, ao não declarar a conduta de Gilmar de alterar a cena do crime após as mortes.

O MP sustenta que ficou configurada a forma qualificada do homicídio, ou seja, crime hediondo, não somente pela quantidade de disparos efetuados pelos policiais, mas também pela própria abordagem e o fato de os policiais terem continuado a atirar, mesmo após a completa parada do veículo em que as vítimas estavam e, ainda, por não ter havido qualquer reação ou possibilidade de defesa de Marco Antônio e Tiago.

Divergência

Apesar de o delegado da Polícia Civil que presidiu o inquérito policial do caso tenha concluído pelo indiciamento apenas do soldado Paulo Márcio por homicídio simples e Gilmar, comandante da equipe, pela prática do crime de fraude processual, o MP, após analisar os elementos de prova, destoou do entendimento do investigador e, agora, processa criminalmente os policiais militares pela prática de dois crimes de homicídio qualificado.

Por fim, O MP não ofereceu denúncia na Justiça Comum contra Gilmar pelo crime de fraude processual porque esse delito é considerado crime militar e será apreciado na Justiça Militar. Dos quatro militares que participaram da ação, apenas dois foram indiciados pela Polícia Civil e denunciados pelo MP.