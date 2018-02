MP denuncia pastor por matar e ocultar corpo de pastora em Goiânia

O Ministério Público de Goiás denunciou na última sexta-feira (9) o pastor Alexandre de Souza e Silva, de 47 anos, por feminicídio e ocultação de cadáver no caso da pastora Ailsa Regina Gonzaga, de 40 anos, que desapareceu depois de sair de casa para alugar um imóvel em Goiânia. Alexandre confessou o crime e está preso.

De acordo com o promotor de Justiça Marcelo Franco de Assis Costa, que assina a denúncia, as condições em que o assassinato foi cometido comprovam “o desprezo do denunciado pela condição do sexo feminino, inclusive a violência em contexto amoroso familiar”.

Com a intenção de cometer o crime, segundo a Polícia Civil, no dia 8 de novembro de 2017 Alexandre convidou Regina, como era conhecida, para um passeio em uma cachoeira em Aragoiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. No local, ele a golpeou com uma facada no pescoço e jogou o corpo em uma vala, cobrindo com folhas para disfarçar. A mulher saiu de casa dizendo que iria alugar um imóvel e nunca mais foi vista.

Quase dois meses após o seu desaparecimento, no dia 28 de dezembro, Alexandre foi preso em sua casa, em Águas Claras (DF), confessou o crime e revelou onde estava o corpo. De acordo com o delegado Valdemir Pereira, titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) e responsável pela investigação, o pastor alega que Ailsa poderia denunciá-lo à polícia por ele ser foragido da Justiça.

Ele cumpria pena em regime semiaberto, em Aparecida de Goiânia, mas conseguiu escapar. O pastor tem passagem por um latrocínio cometido em 2002, em Itumbiara; e falsidade ideológica. Ele nega que tenha cometido o crime de forma premeditada.

Ailsa Regina deixou dois filhos, de 11 e 15 anos. Após o encerramento do inquérito, Alexandre deverá ser transferido para a Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia.