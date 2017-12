MP denuncia 86 membros de facções que coordenam crimes de dentro das cadeias em Goiás

O Ministério Público (MP-GO) ofereceu, na última segunda-feira (18), 20 denúncias contra 86 membros de facções criminosas que atuam dentro e fora dos presídios do Estado. As denúncias são por conta da Operação Insone, realizada no mês passado, quando todos os atuais denunciados tiveram a prisão preventiva decretada pelo crime de organização criminosa. A maior parte das denúncias foi protocolada em Itumbiara, na região Sul de Goiás.

A operação teve o objetivo de impedir que detentos comandassem diversos crimes de dentro dos presídios, como homicídios, roubos e tráfico de drogas, praticados em várias cidades de Goiás e de outros Estados. Reportagem do POPULAR à época revelou que detentos investigados na ação admitiram em interrogatório que fazem parte da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as investigações, os suspeitos usavam celulares para fazer contato e dar ordens a criminosos fora da cadeia. Os mandados foram cumpridos em 51 cidades de Goiás, entre elas Trindade, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Caldas Novas, Morrinhos, Rio Verde, Catalão, Santa Helena de Goiás e Goianésia.