MP denuncia 14 pessoas por envolvimento em morte de detento em Goianira

O promotor de Justiça Tommaso Leonardi denunciou na sexta-feira (29) um total de 14 envolvidos no assassinato do detento Gilvan Edir da Silva, dentro do presídio de Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. O crime ocorreu no dia 18 de dezembro e teve como motivação a disputa de poder dentro das alas do presídio da cidade, informou o promotor.

Todos os denunciados são detentos que buscavam assumir o poder da ala B do presídio. Segundo apurado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), a vítima foi cercada no pátio de banho de sol minutos antes do início de um culto. Ele estava distraído, com uma Bíblia nas mãos quando foi surpreendido pelos executores.

Segundo o laudo cadavérico, Gilvan tinha 21 perfurações feitas por armas brancas. Outros três detentos foram alvos de tentativa de homicídio durante a confusão, mas os agentes prisionais conseguiram socorrê-los antes.

Segundo o promotor, os denunciados agiram com intenção de matar, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. A denúncia já foi entregue ao Judiciário e aguarda apreciação do magistrado responsável.