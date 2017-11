MP apura denúncia de tortura no sistema prisional

Após denúncia de tortura de presos recebida na semana passada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), o secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestreri determinou o afastamento imediato do superintendente de Segurança Penitenciciária, João Cláudio de Vieira Nunes, e do coordenador do Grupo de Operações Penitenciárias (Gope), Rodrigo Araújo da Cunha, o Magoo. Ambos ...