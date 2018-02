MP aciona Saneago e dono de alambique por poluição de manancial em Nova Aurora

A Saneago e uma empresa fabricante de pinga foram acionadas judicialmente por poluição de um manancial em Nova Aurora, a 260 km de Goiânia. O vazamento de vinhoto (subproduto da cana-de-açúcar) gerou problemas no abastecimento da região, o que, no entendimento do promotor de Justiça Lucas Arantes Braga ocasionou danos aos comerciantes, moradores e o Poder Público do município. O promotor requereu na ação civil pública a condenação dos réus a pagarem mais de R$ 1 milhão em dinheiro por causar dano moral coletivo. Para Lucas Braga, “é um valor quase simbólico, considerando a capacidade econômica dos requeridos e os danos causados à população”.

O fato ocorreu em 4 de outubro de 2017, quando houve vazamento de vinhoto do engenho no Córrego Capão Grande. Assim que foi verificada a contaminação, a Saneago interrompeu o abastecimento de água, que perdurou por 24 horas e orientou que se fizesse o esvaziamento das caixas d’água das residências. Pessoas ouvidas pela Promotoria confirmaram que a água apresentava cheiro de bagaço de capim e garapa, com gosto adocicado. Além disso, peritos da Universidade Federal de Goiás comprovaram que houve, de fato, o derramamento de vinhoto.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Secima) analisou o caso e que atestou que o empreendimento não possuía licença ambiental e que os tanques de vinhoto não possuíam revestimento nem impermeabilização, o que possibilitava a contaminação do solo. Ao final da análise da Secima, as atividades do alambique foram embargadas e foram impostos dois autos de infração ao empreendimento, por fazer funcionar o local sem licença ambiental e por causar poluição hídrica.

Segundo o promotor, de um lado a Saneago descumpriu com suas obrigações estabelecidas no contrato de concessão do serviço, entre elas, não promover melhoria no sistema de purificação de água e não providenciou o reflorestamento da área de proteção permanente do córrego que abastece a cidade. Em caráter de urgência, foi requerido o bloqueio de bens dos réus suficientes para trazer efetividade ao processo, a fim de garantir eventual pagamento de indenizações.

À Saneago, é requerido que, no prazo de 10 dias, contrate empresa independente, sem qualquer vinculação à companhia de abastecimento, a fim de realizar semanalmente testes laboratoriais com o objetivo de atestar a qualidade da água fornecida à população de Nova Aurora, devendo publicar, semanalmente, nas rádios e em carros de som, os resultados desses exames, sob pena de imposição de multa diária em valor não inferior a R$ 1 mil. A empresa informou que ainda não foi notificada pelo Ministério Público e somente vai se pronunciar quando for oficialmente informada sobre o teor da ação.