MP abre investigação sobre caso de tortura a detentos em presídios de Goiás

Após vídeos com imagens de casos de torturas de agentes carcerários serem divulgados na última semana, o promotor de Justiça Marcelo Celestino, titular da 25ª Promotoria de Justiça de Goiânia, abriu um inquérito civil público para investigar possível ato de improbidade administrativa por parte de agentes da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária.

As ações teriam sido cometidas por agentes do Grupo de Operações Penitenciárias (Gope), que, por meio de pistolas teaser, aplicaram choques em reeducandos dos presídios de São Luís de Montes Belos, na Região Central do Estado; em Jataí, na Região Sudoeste do Estado; e em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Nas imagens, os presos são torturados sem apresentar nenhuma reação. (Assista ao vídeo abaixo)

O promotor já entrou em contato com o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, que determinou o afastamento do superintendente de Segurança Penitenciária, João Cláudio de Vieira Nunes, e do coordenador do Gope, Rodrigo Araújo da Cunha.

A denúncia foi encaminhada ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado para investigação da prática criminal. O coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de Goiás, promotor Luciano Meireles, afirma que, assim que as denúncias forem distribuídas nas comarcas onde ocorreram os possíveis crimes, os promotores irão definir quais foram os tipos de delitos cometidos pelos agentes do Gope.

Marconi faz nota de repúdio

O governador Marconi Perillo afirmou na tarde desta quinta-feira (30) estar profundamente indignado com os episódios de tortura registrados em presídios do Estado, classificados por ele de "atos de pura barbárie. "Repudio a conduta criminosa de alguns servidores do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), flagrados em atos de pura barbárie, que são um atentado contra os direitos humanos e o Estado de Direito", disse o governador, em nota.

Marconi reafirmou a determinação para que o episódio seja plenamente esclarecido e os eventuais culpados encaminhados à Justiça.