Movimento na Rua 44 é intenso na véspera do Natal

Como já era de se esperar, a região comercial da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, está tomada por pessoas que deixaram as compras para a última hora. Muita gente circula pelas lojas, galerias e calçadas em busca de presentes. Com a Feira Hippie funcionando, além de maior opção para compra, o movimento é maior e a orientação é que se evite passar de carro por ali.

Mas para quem ainda planeja ir às compras, as lojas estarão abertas nesse sábado até as 21 horas. Amanhã, domingo e véspera de natal, as lojas devem funcionar até 14 horas. Apesar dessa ser uma recomendação da Associação Empresarial da Rua 44 (AER44), os lojistas têm autonomia sobre esses horários, que podem se estender ou não.

O presidente da AER44, Jairo Gomes entende que nesses últimos dias boa parte da compra é do varejo (tradicionalmente, o comércio na região é mais forte no atacado) e que é importante atender a esse cliente também. Para a próxima semana, a expectativa continua de movimento intenso e a previsão é repetir os horários desta semana. Muitas lojas abrindo às 6 horas da manhã e fechando às 21 horas a partir de quarta-feira.