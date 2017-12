Movimentação na região da 44 aumenta com o pagamento da 2ª parcela do 13º salário

O pagamento da 2ª parcela do 13º salário já reflete na movimentação na região da Rua 44, na capital, na manhã desta quarta-feira (20). Consumidores e revendedores lotam as lojas e as galerias do Setor Norte Ferroviário.

Segundo o Presidente da Associação Empresarial Região da 44 (AER44), Jairo Gomes, a maioria dos lojistas abriram às 6h e devem atender os clientes até às 21h. “Nós sugerimos que de hoje (quarta-feira) até sábado (23) o horário praticado seja esse. No domingo, o funcionamento será das 8h às 13h”, explicou Jairo.

Ainda de acordo com o presidente da AER44, o confeccionista goiano é preparado para atender o cliente e assim a Associação acredita que conseguirá atingir a previsão de crescimento de 20% a 30% nas vendas.

O consumidor que resolver ir para a região da Rua 44, de carro, precisará de um pouco mais de paciência. Para o motorista que segue no sentido Avenida Paranaíba – Marginal Botafogo o fluxo está normal.

Agora o condutor que segue sentido Avenida Independência não terá a mesma sorte. “Tem quase um quilômetro de congestionamento", afirmou Jairo.

Segurança

Jairo contou que agentes da Guarda Civil Metropolitana patrulham a região, nesta manhã. “Ontem à tarde ficou uma bagunça, mas hoje eles voltaram”, afirmou.

Na última segunda-feira (18), o prefeito Iris Rezende (PMDB) anunciou que a Guarda Civil Metropolitana irá cuidar exclusivamente do patrimônio público.

Jairo não apoia a decisão do peemedebista. “Estamos tentando uma agenda junto com o prefeito para tentar fazê-lo mudar de ideia”, finalizou o presidente da AER44.