Motoristas são presos suspeitos de desviar cargas de combustíveis em Alexânia

Dois motoristas de uma empresa de transportes de combustíveis foram presos na madrugada desta sexta-feira (8), quando desviavam parte de um carregamento de combustíveis que eles transportavam.

Segundo as investigações da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), em parceria com a Delegacia de Alexânia, a carga deveria ser entregue em Brasília (DF), mas os motoristas paravam em um posto perto de Alexânia e vendiam o combustível para um receptador que há tempos agia na região.

De acordo com o delegado Alexandre Bruno, da Decar, com as últimas prisões, sobe para 14 o número de motoristas presos pelo mesmo tipo de crime. Para o delegado, o flagrante e o alto número de ocorrências semelhantes registradas reforçam a necessidade de que os donos de transportadoras se atentem para a fiscalização dos motoristas, assim como de todo o trajeto percorrido até o destino da carga.