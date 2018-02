Motoristas possuem duas opções de desvios da região da BR-020, em Formosa

O acidente entre uma carreta carregada com adubo, com placa de Guarapuava (PR), e um ônibus interestadual da empresa Expresso Guanabara na manhã desta quinta-feira (15), que vitimou pelo menos sete pessoas e deixou, até então, 30 feridos, deixou toda a pista da BR-020, nas proximidades de Formosa, na Região do Entorno do Distrito Federal (DF), interditada. A Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal (PRF-DF) indica duas outras rodovias para os condutores que trafegam na região.

O congestionamento, até então, é calculado em 4 quilômetros, nos dois sentidos da pista, que é única. A opção mais rápida para os motoristas é utilizar a GO-458, localizada ao norte de Formosa. Porém, os policiais informam que se trata de um longo trecho de estrada de terra. A rodovia goiana se liga novamente à BR-020 após cerca de 90 quilômetros, próximo a Lago Azul e Mineirinha, povoados de Flores de Goiás.

A outra opção, localizada ao sul de Formosa, é a BR-479, que pode ser acessada por dentro do Distrito Federal, em um caminho de cerca de 20 quilômetros. Neste caso, o condutor chegará na região de Cabeceiras e poderá voltar à BR-020 se seguir para o norte, até a cidade de Alvorada do Norte, em uma viagem de cerca de 250 quilômetros, sendo um trecho mais longo.