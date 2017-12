Motorista tem mal súbito e bate ônibus em pilastra

Um ônibus bateu de frente em uma pilastra do Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, na manhã deste sábado, dia 9. O motorista, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), teve um mal súbito.



O acidente, no cruzamento da avenida Olímpia de Almeida Prado com a rua Conselheiro Brotero, na região central de São Paulo, ocorreu às 9h55. O ônibus fazia uma viagem da linha Jardim Líbano/Largo do Paissandu.



O motorista e três passageiros foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia, segundo informou a SPTrans. A faixa esquerda da via sentido centro, corredor exclusivo para ônibus, precisou ser interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 12h, a faixa já tinha sido liberada para o tráfego.