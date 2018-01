Motorista que atropelou e matou tios do menino Pedrinho é autuada por homicídio

A motorista Luciana Pupe Vieira, 46 anos, que atropelou e matou o casal Evaldo Augusto da Silva, 75 anos, e Dulcinéia Rosalino da Silva, 70, na noite de quinta-feira (18), na altura da QL 10 do Lago Norte, em Brasília (DF), foi autuada por homicídio doloso.

A Polícia Civil já está investigando as causas do acidente que matou os tios de Pedro Rosalino Braule Pinto, o Pedrinho, sequestrado por Vilma Martins, em janeiro de 1986, da maternidade Santa Lúcia, e encontrado 16 anos depois, em Goiânia.

A condutora, que é casada e tem dois filhos, de 17 e 22 anos, ficou presa às ferragens e está internada em estado gravíssimo no Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF), mas deve ser transferida para uma unidade de saúde particular. Luciana é diabética e pode ter sofrido uma crise de hipoglicemia, desmaiado e perdido o controle do automóvel. A PC vai analisar quais medicamentos ela tomou.

O velocímetro do Mitsubishi ASX, que ela dirigia no momento do acidente, travou em 120 km/h, o dobro da velocidade permitida na via. Um vídeo mostra o momento em que o carro invade a calçada, atropela o casal, outras duas pessoas conseguem fugir e o veículo só para quando colide com um poste.

As famílias do casal e da motorista têm amigos em comum e frequentavam a mesma igreja, a Nossa Senhora do Lago.

