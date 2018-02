Motorista preso com 2 toneladas de maconha receberia R$ 10 mil para dirigir veículo em Goiás

O homem de 36 anos preso com duas toneladas de maconha, na madrugada de ontem (15) em Serranópolis, a 378 km de Goiânia, informou à Polícia Civil que receberia R$ 10 mil para trazer a máquina agrícola até a Capital. Ele disse que é motorista particular e foi contratado para trazer a máquina, que estava carregada com a droga em tambores, como se fosse combustível. Ao chegar em Goiânia, deveria parar em um posto de combustível na BR-060 e esperar novas orientações.

“Acreditamos que existe a possibilidade de um consórcio, onde alguns traficantes, não sabemos dizer ainda quantos seriam esses, mas que possivelmente juntaram um valor considerável, até porque duas toneladas de drogas é muito dinheiro”, disse o delegado Eduardo Gomes Junior, responsável pela operação. Ele destaca que a ação pós-carnaval teve a intenção de prevenir o tráfico de drogas. A data foi escolhida estrategicamente porque a polícia sabe que o consumo de drogas aumenta muito no período de folia.

No prazo do inquérito, de 30 dias prorrogáveis por mais 60 dias para ser finalizado, o delegado espera descobrir quem seriam os responsáveis que adquiriram a droga. A carga é avaliada aproximadamente em R$ 2 milhões. O condutor responderá inicialmente por tráfico interestadual. A pena pode levar de 5 a 15 anos de prisão.

Subcomandante do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), major André Ribeiro Nunes destaca que não sabe, ainda, se existem outros carros carregados com droga ou veículos que acompanharam o transporte da máquina agrícola como batedores. “Mesmo o condutor alegando não saber do que se tratava a carga que estava transportando, temos plena convicção que ele tem ciência sim, até em virtude do valor que iria receber, que seria R$ 10 mil, o que não é comum que um motorista receba esse valor para fazer um transporte desse, sendo que nem o caminhão era dele.”

Nunes disse que a PM vai apoiar as investigações para identificar as pessoas que seriam receptoras da droga. “A gente não acredita ainda, pela dinâmica, que seria entrega de apenas um traficante, temos a hipótese de que algumas pessoas tenham se reunido para fazer o abastecimento de drogas pós carnaval, onde na concepção deles seria menos arriscado, já que a fiscalização mais intensiva acontece antes do carnaval”, ressaltou o major.