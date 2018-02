Motorista perde controle de carreta e morre em acidente na BR 153, em Mara Rosa

O motorista de uma carreta morreu na noite desse sábado (24), em um acidente na BR 153. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, de 36 anos, perdeu o controle do veículo próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Mara Rosa, município distante 348 quilômetros de Goiânia.

A carreta estava carregada com batatas. O motorista saiu da cidade de São Paulo e tinha como destino Belém, no Pará. A PRF ainda não sabe a causa do acidente.

Com o impacto, parte da carga entrou na parte dianteira do veículo, deixando o motorista prensado dentro da cabine da carreta. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.