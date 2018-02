Motorista perde controle da direção e carro capota na Avenida Couto Magalhães, em Goiânia

Um carro capotou na Avenida Couto Magalhães com a T-63, no Setor Pedro Ludovico, em frente ao Colégio Estadual Pedro Xavier Teixeira, na manhã desta quarta-feira (7). Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor, de 45 anos, estava sozinho no veículo. Quando a equipe chegou, ele estava fora do carro e reclamou de dores na cervical. As causas do capotamento ainda são desconhecidas.

A pista está interditada. Após atendimento, o condutor será encaminhado para uma unidade de saúde. A corporação pediu auxílio para a Polícia Militar, que orienta os motoristas que trafegam pela região.