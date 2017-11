Motorista fica preso às ferragens após caminhão cair de ponte na BR-153, próximo a Porangatu

Um caminhão caiu da ponte do Rio do Ouro, na BR-153, no trecho entre Porangatu e Santa Tereza no norte do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi encontrado na manhã deste domingo (12), às margens do rio. Consciente, o motorista estava preso às ferragens. Ele foi retirado e encaminhado para o Hospital Municipal de Porangatu.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de 38 anos, estava embriagado com teor alcoólico de 0,47 mg/l.

Apesar do acidente, a pista não foi interditada.