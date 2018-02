Motorista envolvido em acidente da BR-020 estava foragido da justiça

Um dos motoristas envolvidos no acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (15), na BR-020, em Formosa, na Região do Entorno do Distrito Federal (DF), estava conduzindo uma carreta de maneira irregular e ainda tinha contra ele um mandado de prisão em aberto. O homem, de 44 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e encaminhado para a Delegacia de Formosa.

O seu envolvimento no acidente, no entanto, foi de forma passiva. Ele conduzia a carreta que estava sem nenhuma carga e que, após a colisão de outra carreta, esta carregada com adubo, e o ônibus da Expresso Guanabara, foi atingida pelo caminhão. A sua carreta VOLVO/FH 460, com placas da Bahia e que seguia no sentido de Brasília, estava no mesmo sentido do veículo com os 43 passageiros.

Segundo a PRF, em um primeiro momento, o condutor pediu para uma outra pessoa retirar a carreta do local, já que não era habilitado para tal categoria. Os policiais, então, indagaram este suposto motorista, que logo admitiu não ser o responsável pela carreta e apontou quem era o verdadeiro condutor. O motorista envolvido no acidente, por saber da existência do mandado de prisão, acreditou que não seria detido pela data da expedição ser antiga. Ele segue detido em Formosa.