Motorista embriagado é condenado por provocar acidente de trânsito

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) decidiu, unanimemente, pela condenação de Thiago dos Santos Melo. Ele foi sentenciado a dois anos, cinco meses e dez dias de prisão por ter provocado um acidente de trânsito, enquanto estava embriagado, causando fratura no braço de uma mulher. Além da pena de reclusão, a Corte determinou que o réu deverá pagar R$ 4 mil à vítima a título de danos morais.

Conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), em 3 de fevereiro de 2013, Eliana Maria de Castro trafegava com sua motocicleta Honda Biz 125 pela Avenida César Lates, no Setor Novo Horizonte, em Goiânia, tendo como passageira Maria Aparecida Leite, quando colidiram com o veículo de Thiago dos Santos. Ele conduzia um Ford Escort.

Na ocasião, segundo a peça acusatória, o denunciado havia feito uma conversão à esquerda, sem respeitar a preferência de passagem de Eliana. A mulher ainda teria tentado frear a motocicleta, mas não conseguiu evitar o impacto com a lateral do veículo. Thiago ainda fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Após as diligências realizadas pela Polícia Militar, ele foi encontrado na residência de sua namorada. Ao ser abordado, os militares perceberam que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e foi conduzido para realizar teste do etilômetro.

Já Eliana Maria de Castro foi conduzida a um hospital da cidade, onde foi submetida à cirurgia e precisou de acompanhamento multiprofissional no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em razão da gravidade do acidente. O réu foi preso em flagrante. Após as diligências legais, o juízo da comarca de Goiânia condenou o denunciado pela prática dos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro e Código Penal, como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir embriagado.

Posteriormente, a pena dele foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Além disso, Thiago dos Santos teve decretada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por três meses e a pagar a quantia de R$ 4 mil, a título de indenização. Inconformada, a defesa pediu a reforma da sentença para aplicar o princípio da consunção entre o crime de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa no trânsito, o que possibilitaria que ele respondesse por apenas um delito.

Ao analisar os autos, o relator do caso, desembargador Edison Miguel da Silva Jr., argumentou que a materialidade do crime ficou comprovada pela presença do laudo de exame de lesão corporal na vítima, bem como do teste do etilômetro realizado no acusado. Ele ressaltou também que o acusado trafegava em alta velocidade quando fez manobra brusca de conversão à esquerda, colocando em risco a incolumidade pública.