Motorista do Uber desaparecido após sair para buscar passageiros em Anápolis é encontrado com vida

O motorista do aplicativo Uber Cleyton da Silva Nascimento, de 30 anos, foi encontrado com vida na tarde desta sexta-feira (1º) em uma fazenda no Distrito de Interlândia, a 15 km de Anápolis, na região Central de Goiás.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Carlos Antônio Silveira, Cleyton foi achado amarrado e com algumas lesões. Os ladrões levaram o carro e os objetos pessoais do motorista.

O homem estava desaparecido desde essa quinta-feira (30), quando foi acionado para fazer uma corrida em direção ao bairro Bandeiras, em Anápolis, por volta das 19h, mas não chegou ao destino.

O carro do motorista é um Ford Ka branco 2017, placa PQK-4413, e que foi visto perto do clube Lírios do Campo, às margens da BR-153, no perímetro urbano de Anápolis, pela última vez antes do aplicativo que mostra a localização do veículo ser desativado.

Cleyton foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Anápolis, e a previsão é que receba alta ainda hoje. O caso foi registrado no 3° Distrito Policial (DP).