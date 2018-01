Motorista do Uber atropela suspeito em tentativa de assalto; assista

As câmeras de segurança de uma casa registraram o momento em que um motorista fugiu de uma tentativa de assalto e atropelou o suspeito na noite do último domingo (21) em Ribeirão Preto (SP). O condutor é motorista do Uber ajudava dois passageiros, mãe e filho, a descarregarem a mala, quando notou a aproximação suspeita.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima havia estacionado na Rua Camilo Nunes Neto por volta das 23h, e três homens se aproximaram em um carro e uma moto para efetuar o assalto. Percebendo a situação, o motorista acelerou para fugir e atingiu um dos suspeitos que, mesmo ferido, conseguiu recuperar a arma caída no chão e subir na garupa do comparsa.

A Polícia Militar obteve as imagens através de vizinhos dos clientes do Uber, e pode constatar que o automóvel usado pelo trio é roubado. A identidade dos homens ainda é desconhecida e investigada pelo 4º Distrito Policial de Ribeirão. As informações são do G1.