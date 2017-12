Motorista de Audi bate em poste e diz que 'uma lhama ou camelo' passou na frente

Dirigir pode até parecer algo fácil, mas cada dia acontece mais acidentes, em qualquer período, com ou sem chuva, com ilhama ou camelo. É, pois é, "ilhama ou camelo".

O motorista de um Audi A3 bateu seu carro de luxo em um poste por volta de 4h30 desta sexta-feira (15), na Avenida Afonso Pena, no Centro de Campo Grande (MS), e disse que perdeu o controle da direção quando “uma lhama ou um camelo atravessou na frente do carro”

Segundo a polícia, o veículo seguia no sentido Centro, quando, por motivos que ainda serão investigados, o condutor perdeu o controle da direção e bateu no poste. Com o impacto, a parte dianteira do Audi ficou destruída e os airbags laterais e dianteiro foram acionados.

Após o acidente, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, mas a polícia não divulgou o resultado. Aos jornalistas, o condutor disse em tom de piada, que não sabia se “uma lhama ou um camelo atravessou na frente do carro” antes do acidente.