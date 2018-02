Motorista de aplicativo fica ferido após assalto em Senador Canedo

Um motorista de aplicativo de transporte foi esfaqueado na noite de hoje (22) na GO-020, estrada para Senador Canedo. De acordo com informações da Polícia Militar, Maurício Rodrigues Borges, de 39 anos, foi atender uma chamada do aplicativo 99 Pop. Dois passageiros embarcaram no veículo e deram voz de assalto quando estavam próximos da Vila Galvão.

A polícia informou que os suspeitos pegaram a aliança do motorista, deram golpes de faca no e fugiram. Em seguida, Maurício dirigiu até o Terminal Novo Mundo, onde pediu socorro para uma viatura que estava na região.

Segundo informações, o motorista teria perdido muito sangue e não conseguiu dar mais detalhes sobre o ocorrido. Ele foi levado consciente pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).