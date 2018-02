Motorista de ônibus pode ter cochilado e causado colisão na BR-020, em Formosa

Atualizada às 18h30

O acidente entre um ônibus interestadual da empresa Expresso Guanabara, que saia de Cajazeiras (PB) para Goiânia, e uma carreta carregada com adubo, com placa de Guarapuava (PR), na manhã desta quinta-feira (15), na BR-020, em Formosa, pode ter sido causado por um cochilo do motorista que transportava os 43 passageiros. Há relatos de vítimas que afirmam uma direção perigosa e que o veículo andava em ziguezague.

Além disso, segundo a perícia inicial realizada no local e que contou com a participação do delegado Antonio Humberto Soares Costa, que atendeu a ocorrência, indica que o ônibus invadiu a pista contrária, de onde vinha o caminhão, ocasionando a colisão frontal. O motorista do ônibus, Edson Lopes Lima, de 47 anos, morreu no local, o que, para o delegado, é um indício de que se trata de um acidente e não teria sido provocado intencionalmente.

Segundo Antonio Humberto, as premissas sobre o acidente ainda são iniciais, próprias deste primeiro momento e que a investigação deve prosseguir por mais algum tempo, dado o número de vítimas. Até então, seis pessoas morreram no local do crime e foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Formosa e outras duas faleceram no Hospital de Base de Brasília.

"Fomos ao local da ocorrência e, até então, estamos tratando como um acidente. Nossa missão era ver se havia ocorrido algum crime e, se fosse o caso, fazer a prisão em flagrante. Agora estamos emitindo os laudos cadavéricos, mas são muitas vítimas", afirma o delegado. Apenas amanhã é que o caso deve ser remetido à delegacia que vai investigar o acidente. Pelo local da colisão, o mais provável é que a investigação fique na responsabilidade do 2º Distrito Policial (DP) de Formosa.

Resposta

A Expresso Guanabara enviou nota à imprensa sobre a situação do motorista do ônibus que veio a óbito em decorrência do acidente da manhã desta sexta-feira (15). Segundo a empresa, Edson Lopes era um "profissional experiente que havia tido 20 horas de descanso antes de assumir o volante dessa viagem". A Guanabara enviou ao local da ocorrência equipes de Brasília e Barreiras "para dar o suporte necessário, providenciando a logística do transporte dos passageiros e o apoio às vítimas nos hospitais da região".

A nota informa que 22 passageiros já receberam alta e "a empresa assegurou o retorno deles aos seus destinos finais". A Guanabara continua fazendo esse acompanhamento e dando a assistência necessária aos passageiros que seguem internados, de acordo com o informativo. A empresa mantém o telefone do SAC 0800-7281992 para atendimento aos familiares das vítimas.

A Guanabara instaurou um procedimento interno para investigar as causas do acidente e está à disposição para prestar todas as informações necessárias aos órgãos competentes para a elucidação da ocorrência.