Motorista de ônibus clandestino é preso após abandonar passageiros em Porangatu

O motorista de um ônibus de transporte ilegal de passageiros foi preso na noite desta quarta-feira (15) em Porangatu, no norte de Goiás.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que fazia o transporte de 37 pessoas entre Barretos (SP) e cidades do interior maranhense, foi abordado no posto policial da região, e durante a fiscalização o condutor confessou aos policiais que não possuía a documentação necessária para realizar o transporte.

A PRF ainda encontrou outras irregularidades no veículo, como banheiro sem higiene, bagagens transportada no compartimento de passageiros e veículo sem autorização de viagem.

O motorista informou que então iria deixar os passageiros em um restaurante para que aguardassem a solicitação de outro ônibus para levá-los até o destino deles. Contudo, o homem abandonou os viajantes e fugiu em seguida. A polícia conseguiu encontrá-lo perto de São Miguel do Araguaia e ele foi encaminhado para o posto policial de Porangatu.

Com apoio de uma empresa de transportes, os passageiros foram encaminhados para o terminal rodoviário local onde foram transportados por ônibus de empresas regulares para cidades do interior do Maranhão.