Motorista de ônibus é preso em flagrante ao marcar encontro com criança de 11 anos em Goiânia

Um motorista de ônibus, de 44 anos, foi preso em flagrante na tarde deste sábado (25), suspeito de pedofilia, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), há cerca de uma semana o homem adicionou a criança em uma rede social e eles começaram a conversar. O motorista teria enviado conteúdo pornográfico para a criança e pediu que ela fizesse o mesmo.

Segundo a corporação, o suspeito, que é casado há dez anos, marcou um encontro com a criança próximo ao parque Mutirama, no Setor Central, mas a mãe da vítima descobriu e acionou a PM, que prendeu o homem no local.

A polícia afirmou ainda que fotos do autor nu e áudios foram encontrados nos aparelhos. Todo o material e os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde vai ser investigado se houve estupro de vulnerável ou outro crime.