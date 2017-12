Motorista da Uber de Anápolis está desaparecido desde quinta-feira (30)

A Polícia Civil (PC) começou a investigar o caso do motorista do aplicativo Uber, em Anápolis, Cleyton da Silva Nascimento, de 30 anos, que está desaparecido desde quinta-feira (30).

Segundo a arquiteta Christiane Jardim Campos, de 23 anos, namorada de Cleyton há dois anos, acionaram o rapaz por volta de 18h45, do bairro Bandeiras, e por volta das 19h, o casal conversou por telefone. "Ele me disse que estava com fome e eu falei que faria o jantar para ele. Depois disso ele sumiu", diz Christiane.

Apesar de ter atendido a ligação do bairro Bandeiras, Cleyon não chegou ao destino. O último registro sobre o carro da vítima, um Ford Ka branco 2017, placa PQK-4413, é que foi visto perto do clube Lírios do Campo, às margens da BR-153, no perímetro urbano de Anápolis. O aplicativo que mostra a localização do veículo, foi desativado.

"Não temos ideia do que possa ter acontecido porque ele é uma pessoa muito tranquila, do bem, nunca vi ele brigando com ninguém", contou a namorada.

O caso foi registrado no 3° Distrito Policial (DP), mas a polícia ainda não tem mais informações sobre o caso.