Motorista é agredido em manifestação no terminal Padre Pelágio

Um motorista foi agredido por comerciantes durante uma manifestação na tarde desta sexta-feira (8), dentro do Terminal Padre Pelágio, no Jardim Fonte Nova, em Goiânia.

De acordo com a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), alguns ônibus do Eixo Anhanguera foram depredados. O motivo do protesto é a retirada dos ambulantes nos terminais.

Recentemente, o Ministério Público abriu investigação para apurar a comercialização de produtos sem a devida licença e autorização nos terminais de Goiânia. Na terça-feira (5), a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH) cumpriram 18 autos de apreensão.

Já na quarta-feira (6), a fiscalização terminou em confronto entre vigilantes e vendedores ambulantes no Padre Pelágio. No terminal Praça A, no Setor Coimbra, seguranças e ambulantes entraram em confronto corporal quando os vigias usaram cassetetes contra os vendedores informais, que também mostravam resistência em sair do terminal.

Na quinta-feira (7), os comerciantes informais conseguiram entrar com suas mercadorias e bancas e trabalharam normalmente, sob os olhares dos vigilantes. Alguns ambulantes chegaram a dizer que não iriam sair dali, pois só queriam trabalhar.