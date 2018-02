Motociclistas são detidos por excesso de velocidade na BR-153, em Morrinhos

Atualizada às 11h40



Dois homens de 27 anos e um de 28 anos foram detidos na manhã de sábado (17) por excesso de velocidade, por participarem de disputa automobilística em via pública e por alteração de característica no sistema de escapamento de suas motocicletas. Os condutores estavam se locomovendo a 250 quilômetros por hora (km/h) no trecho entre Goiânia e Goiatuba, na Região Sul do Estado. Eles foram liberados já na tarde de sábado (17), após cada um pagar uma fiança de 1 mil reais.

As motocicletas e as carteiras nacional de habilitação (CNHs) ficaram retidas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os detidos, que são dois primos e um amigo de infância, saíram de Goiânia pilotando duas motocicletas de 700 cilindradas e outra de 1.000 cilindradas. Eles foram tomar café da manhã em um posto de combustíveis que fica às margens da BR-153, no município de Goiatuba. O flagrante foi realizado pelos radares quando os três voltavam juntos para Goiânia na velocidade de 250 km/h.

Os condutores já estavam em Morrinhos quando foram abordados, próximo ao trevo com Pontalina. "Pela prática de disputa automobilística em via pública, a legislação prevê crime de detenção de seis meses a três anos de reclusão, e multa de R$ 2.934,70, eles foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Pontalina", informa a PRF. Na delegacia, eles pagaram a fiança e foram liberados.