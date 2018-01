Motociclista morto por enxurrada em Goiânia formava dupla sertaneja com o irmão, diz amigo

O motociclista Rodrigo Teixeira Chaves, de 42 anos, morto após ser levado por uma enxurrada na Avenida 3ª Radial, tinha o hábito de fazer aquele caminho. É o que conta o amigo e mototaxista Edmilson Ferreira dos Santos, que diz ainda que Rodrigo formava uma dupla sertaneja junto com o irmão. O motociclista aparece em vídeo, durante uma apresentação, de camisa verde, com um violão no colo e fazendo a segunda voz para o irmão.

Após Rodrigo ser levado pela água, o Corpo de Bombeiros foi acionado e mergulhadores iniciaram as buscas no Córrego Botafogo. Encontraram primeiro a motocicleta e os pertences. Horas depois, o corpo foi achado preso a galhos nas margens do córrego, a 300 metros de onde ele foi visto pela última vez. “Toda vida o caminho dele era esse. Ele andava de moto há muito tempo” diz Edmilson.

Segundo o mototaxista, eles eram amigos desde a infância e ele chamava o motociclista pelo apelido de "Guigo". Edmilson contou que ficou sabendo da morte de Rodrigo por volta das 5 horas da manhã. “Me ligaram logo cedo me contando que ele tinha morrido. Estou abalado. Sábado passado foi a última vez que conversamos”, relata.