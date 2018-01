Motociclista morre em colisão com caminhão na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (15), ao colidir contra a traseira de um caminhão na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. O acidente aconteceu no bairro Itamaracá, próximo à Servbon.

Segundo a Delegacia de Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) de Goiânia, a vítima, Braulino dos Reis Silva, de 25 anos, estava em uma motoneta Honda Biz e trafegava na pista da direita quanto bateu contra o caminhão conduzido por Marcos Azevedo Silva, que havia parado em um semáforo.

Com o impacto, Braulino foi lançado ao asfalto e parou na pista do meio. O Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, informou que a vítima sofreu hemorragia intensa no crânio e não resistiu aos ferimentos.

O caminhoneiro foi submetido ao teste do etilômetro, que não acusou consumo de álcool. Ele foi liberado e deve ser ouvido no decorrer desta semana.